Lorenzo, l'immigrazione è un problema di portata epocale

"L'immigrazione è problema di portata epocale" e "non fa bene la guerra russo-ucraina che si riverbera anche sul continente africano: l'instabilità economica di paesi del Nord Africa come la Tunisia non favorisce un controllo delle migrazioni, ma le migrazioni sono un tassello di una partita geopolitica importante nel Mediterraneo dove c'è un flusso di commercio e quindi mi piacerebbe che l'Italia tornasse ad essere protagonista, mi piacerebbe che riuscisse a parlare anche di Mediterraneo come risorsa". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio.



