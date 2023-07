"Il mio auspicio è che tra politica e magistratura non ci siano scontri, ma ci sia un equilibrio e non uno scontro di poteri. E' giusto che le riforme si facciano, ma che siano il più possibile condivise e che non creino scontri tra poteri che è una cosa deleteria per il paese". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della cerimonia del Ventaglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA