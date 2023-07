Conte, governo volta le spalle ai giovani e alla cultura

"Ieri avevamo invitato il governo ad accantonare il tracotante disegno di occupazione ministeriale del Centro sperimentale di cinematografia. Niente da fare. Sono andati avanti per la loro strada, senza neppure presentare un progetto organico di riforma, ma infilando in piena estate un emendamento nel decreto Giubileo. Il governo Meloni oggi volta le spalle alle istanze dei giovani, degli studenti, agli appelli del mondo del cinema e della cultura. Noi rimarremo a fianco di questi studenti come in questi giorni, per ascoltarli e portare le loro istanze in Parlamento". Lo scrive sui suoi social il presidente M5s Giuseppe Conte.



