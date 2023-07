Tajani: 'Mosca faccia marcia indietro sul grano'

"Mi auguro che Mosca riveda la decisione che hanno preso sul grano. Impedire i rifornimenti all'Africa è un danno per milioni di persone che nulla hanno a che vedere con la guerra in Ucraina". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del vertice Fao. "Mi auguro che la mediazione turca possa raggiungere l'obiettivo che si prefigge e l'appello che noi facciamo è che la Russia faccia marcia indietro. Se non facciamo arrivare grano e cereali in Africa mettiamo in difficoltà milioni di persone, rischiamo di dar vita a tensioni sociali e di incrementare i flussi migratori", ha aggiunto.



