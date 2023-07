Spagna:Renzi, messaggio per Meloni, europee si vincono al centro

"In Spagna non sappiamo chi ha vinto, ma sappiamo chi ha perso: Vox, la destra estremista. È un segno interessante: non si vincono le elezioni contro l'Europa. E le prossime europee si vinceranno al centro.

Un messaggio che da Madrid arriva forte e chiaro anche a Roma.

Giorgia, la senti questa Vox?". Lo scrive su facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi commentando il voto in Spagna.

"Tre mini commenti - prosegue - serve l'elezione diretta del capo del governo, in Spagna come in Italia come alla Commissione Europea. Altrimenti ci sarà sempre più lontananza tra elettori e istituzioni. 2. Sánchez è stato spregiudicato e abile nell'usare tutti i meccanismi istituzionali per bloccare il successo della destra. Il contrario di Enrico Letta insomma. 3, i sondaggi non sempre ci azzeccano, anzi. Buona settimana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA