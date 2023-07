Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie 82 anni. Auguri sono giunti al capo di Stato, tra gli altri, dalla premier Meloni con una telefonata, dal presidente del Senato, La Russa "un riferimento importante per i cittadini e le Istituzioni", della Camera, Fontana "stima e gratitudine", dal ministro della Difesa Crosetto "la sua vicinanza ci aiuta ogni giorno" e dal ministro dell'Interno Piantedosi "un saldo punto di riferimento per tutti". Dal Pd, gli auguri dell'ex segretario Fassino: "Grato per l'azione a tutela della Costituzione"

