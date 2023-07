Prodi, l'Ue è sbandata, bisogna difendere i nostri interessi

"Abbiamo un'Ue sbandata e lo dico con la massima tristezza. Abbiamo una forte alleanza con gli Stati Uniti, ma abbiamo difficoltà a interpretare questa alleanza con una nostra politica unitaria". Lo ha detto l'ex premier Romano Prodi nel suo intervento alla kermesse "Energia popolare" a Cesena.

"Ci hanno definiti - ha aggiunto - alleati che non contano nulla e invece c'è una terza via: alleato fedele ma capace di elaborare una politica unitaria per difendere i propri obiettivi e i propri interessi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA