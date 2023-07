Bonaccini, se indeboliamo Schlein indeboliremmo noi stessi

"Vogliamo che 'Energia popolare' si trasformi in energia democratica. Io non intendo ricoprire altri ruoli. Ieri lo slogan alla festa dell'Unità - ha aggiunto Bonaccini - era 'Uniti, più forti': dobbiamo lavorare per questo. Se pensassimo di indebolire Elly Schlein noi indeboliremmo noi stessi". Lo ha detto Stefano Bonaccini nel suo intervento che chiude la kermesse "Energia popolare" a Cesena.

"Se pensiamo che le nostre divisioni ci rafforzano sarebbe un grande regalo alla destra - ha aggiunto -. Essere uniti noi è la premessa per vincere. Ma dobbiamo avere una proposta alternativa alla destra".

"Altro che correnti per spartirsi i ruoli di potere. Non è questo che vogliamo fare", ha proseguito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA