Alluvione, soppresso l'emendamento del pd sui subcommissari

È stato soppresso l'emendamento del Pd che ieri, durante la discussione in Aula alla Camera, ha provocato il rinvio del decreto legge sul post alluvione in commissione Ambiente, per una verifica delle coperture. La commissione ha infatti approvato l'emendamento soppressivo del comma 10 presentato dal relatore Foti, di FdI, a cui è stato anche votato il mandato per portare il decreto in Aula lunedì. L'emendamento, per il quale secondo la Ragioneria dello Stato non c'era copertura, prevedeva che il commissario alla ricostruzione Figliuolo 'si avvalga dei presidenti delle Regioni interessate come subcommissari'. Il Pd ha contestato la mossa del centrodestra: 'Non volete governare ma comandare. Questa scelta cambierà il nostro atteggiamento in commissione e anche in Aula quando si discuterà il decreto', ha detto Simiani.

