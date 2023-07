Dl rigassificatori: ok definitivo dal Senato con 97 sì

L'Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al governo votando a favore del cosiddetto dl rigassificatori che contiene misure urenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il settore energetico. I voti favorevoli sono stati 97, i contrari 67 e un solo astenuto. Il risultato è stato comunicato a voce dal presidente di turno, Maurizio Gasparri, per un guasto tecnico al tabellone elettronico. Il provvedimento, che ha già avuto il via libera dalla Camera, è approvato in via definitiva.

