Nordio al question time: 'Sdegno quando mi hanno definito favoreggiatore mafia'

"Comprenderete il mio sconcerto e il mio sdegno quando qualcuno mi ha definito favoreggiatore della delinquenza mafiosa. Nel programma di riforme annunciato da questo governo non vi è traccia, ne avrebbe potuto esserci, di modifiche della disciplina del concorso esterno in associazione mafiosa. Non fa parte del programma governativo: non c'è, non esiste e non sarà fatto". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo al question time alla Camera.

Il ministro ha poi aggiunto che "il problema è sorto a causa dell'incertezza applicativa del concorso esterno, tanto che la Cassazione a suo tempo ha cambiato indirizzo. Le voci per introdurre una norma tipica sono quasi universali nel mondo universitario e forense". "La mia interpretazione è anche più severa di quella dei miei critici: perché anche chi non è organico alla mafia, se comunque ne agevola il compito, è mafioso a tutti gli effetti - ha aggiunto Nordio -. Tanto è che quando ho diretto l'inchiesta sulle Brigate Rosse venete, negli anni '80, abbiamo sempre contestato il reato associativo anche a chi si prestava a semplici contatti, dal soccorso medico al volantinaggio e li abbiamo tutti fatti condannare come appartenenti alla banda armata". Per Nordio "è vero che per il concorso esterno, esiste una giurisprudenza abbastanza consolidata, ma come ben sapete nel nostro ordinamento non esiste il principio dello "stare decisis", e la stessa Cassazione, ha, come ho detto, talvolta cambiato indirizzo. L'ultima prova di quanto sto dicendo è recentissima: la Corte ha ridefinito il concetto di criminalità organizzata in senso assai restrittivo, con il rischio di compromettere molti processi in corso per reati gravissimi. Ed è per questo che nell'ultimo Consiglio dei ministri, di concerto con la Presidenza abbiamo annunciato un decreto legge proprio per definire, con i doverosi criteri di tassatività e specificità, i reati di criminalità organizzata". Proseguendo il ministro ha affermato che "le mie considerazioni sulla necessità di una normativa ad hoc sul concorso esterno, miravano di conseguenza ad eliminare incertezze future, costruendo uno strumento anche più efficace di quello attuale nella repressione delle associazioni criminose e di chi, in un modo nell'altro, vi fa parte".

"Non vi è alcun affievolimento nel contrasto alla criminalità organizzata, né potrebbe essere altrimenti, principalmente da parte di un ministro che vi ha dedicato, la parte più importante della propria funzione di magistrato. Ed è con questo sentimento di commossa rievocazione del collega Paolo (Borsellino ndr), e delle altre vittime della violenza stragista, che auspico che questa polemica sterile oggi si chiuda", ha aggiunto Nordio.

Conte: "Il ministro Nordio ha rimangiato tutto"

"Il ministro Nordio ha rimangiato tutto. Lui aveva detto che voleva rivederlo, Meloni era intervenuta e aveva dichiarato che non era tra le priorità ma non l'aveva affatto escluso. Poi Meloni ha ritrattato il punto e ha detto che non è il programma e quindi non se ne parla. Oggi è costretto anche lui a rimangiarsi tutto, come ha rimangiato la sua iniziale posizione anche Meloni. Su questo punto possiamo ritenerci soddisfatti, perché è un tema che non è soggetto a discussione". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dialogando con i cronisti in Transatlantico a proposito delle recenti dichiarazioni del ministro Carlo Nordio sulla disciplina del concorso esterno.

Quattro ministri al question time

Si svolge oggi, mercoledì 19 luglio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a una interrogazione sul concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione a recenti dichiarazioni del ministro (D'Orso - M5S). Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulla gratuità della contraccezione ormonale per le donne (Malavasi - PD-IDP); sulle iniziative ai fini dell'approvazione del Piano nazionale di prevenzione vaccinale e di un'efficace campagna di informazione, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie Hpv correlate (Bonetti - A-IV-RE); sui requisiti di accreditamento dei centri specializzati nelle terapie antitumorali Car-T (Loizzo - Lega). Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde a una interrogazione sul programma Global combat air e le implicazioni relative al programma Eurofighter (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); sull'entità delle spese per programmi di armamento militare e le relative coperture finanziarie (Fratoianni - AVS). Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a rafforzare la cooperazione tra i Paesi che si affacciano sul Mar Adriatico, al fine di promuovere la crescita e l'integrazione economica e migliorare la gestione dei flussi migratori (Barelli - FI-PPE); sul recente memorandum di intesa tra Unione europea e Tunisia (Della Vedova - Misto-+Europa); sulle iniziative in ambito europeo e internazionale per il contrasto della migrazione clandestina, con particolare riferimento ai progetti di partenariato con la Tunisia e con gli altri Paesi del Mediterraneo (Foti - FDI).

