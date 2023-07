Verso rinvio commissione Femminicidio, slitta a fine mese

Nuovo stop per la commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio che, nata cinque mesi fa e per la prima volta in versione bicamerale, è ancora ferma in attesa della nomina del presidente. Convocata oggi, si va verso il rinvio alla prossima settimana, presumibilmente al 26 luglio. Secondo quanto si apprende, all'origine del rinvio potrebbe esserci l'attesa per la definizione dei vertici di altre commissioni, nell'ottica di un accordo complessivo sulle presidenze tra i vari gruppi parlamentari. La commissione sul femminicidio è nata di fatto il primo febbraio, quando l'aula del Senato ha dato l'ok unanime e definitivo alla proposta di legge per la sua istituzione, con 144 sì. Ora sarà formata da 18 deputati e altrettanti senatori. La presidenza è contesa tra M5s, Pd (che però l'ha guidata finora, quando era istituita al Senato) e il centrodestra, in particolare da FdI.



