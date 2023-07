Rizzetto, sul salario minimo manca copertura finanziaria

"Ci sono delle parti di questa proposta di legge unificata che obiettivamente non possono convincere. Molto banalmente, e lo dico con una sfumatura tecnica, questa è una proposta che non ha alcuna copertura finanziaria. Se e qualora non fossimo noi a cercare di porre un rimedio, sarà la Commissione Bilancio che darà un input negativo rispetto alla proposta. perché all'art. 7 non ci sono le coperture finanziarie". Lo dichiara il presidente della commissione Lavoro Walter Rizzetto, Fdi, al margine della discussione della proposta sul salario minimo, rispondendo a chi chiede se la maggioranza intenda ritirare l'emendamento soppressivo.



