Paolo Berlusconi, famiglia sarà sempre vicina a Forza Italia

"La nostra famiglia sarà sempre vicina a questa splendida avventura chiamata Forza Italia".

Paolo Berlusconi lo ha assicurato intervenendo da remoto a una cena con esponenti di Forza Italia. "Anche nelle ultime settimane - ha detto in un video registrato da alcuni partecipanti e visionato dall'ANSA - Silvio ha continuato a lavorare per il partito, era convinto di riuscire a riportare Forza Italia in doppia cifra alle europee. Ero anche un po' geloso perché non si dava alla famiglia ma si dava al partito".

Adesso, ha aggiunto rivolgendosi agli azzurri, "tocca a noi, e a tutti voi, proseguire la missione nel suo nome".



