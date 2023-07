Tajani, Marina fa bene a difendere la memoria di Berlusconi

"Marina Berlusconi fa bene a difendere la memoria di suo padre, perché mi pare che da parte di alcuni ci sia una sorta di accanimento anche dopo la sua morte. Io devo ricordare che Berlusconi è stato uno dei grandi protagonisti della lotta alla criminalità organizzata". Lo ha detto Antonio Tajani in piazza Monte Citorio, dopo l'intervista a Skytg24.

"Ricordo le parole di Grasso, che è stato uno dei grandi magistrati impegnati nella lotta contro la mafia, che elogiò Berlusconi per il suo atteggiamento di fermezza nei confronti di mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita - ha aggiunto -.

Adesso costruire teoremi secondo i quali 'Forza Italia sarebbe nata perché la mafia'…lasciamo perdere, sono barzellette alle quali nessuna persona di buon senso può credere, non tornano i tempi, non tornano le motivazioni. Forza Italia è legittimata dal voto di milioni e milioni di italiani nella storia e la nostra cultura è una cultura della fermezza. Abbiamo sempre, e continuiamo a farlo, sostenuto le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la criminalità organizzata".



