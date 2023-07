Tajani, la mafia ci fa schifo, la priorità è riformare giustizia

"Noi siamo intolleranti alla mafia, la mafia ci fa schifo. In questo momento la priorità per il governo è la riforma della giustizia, arrivare a una separazione delle carriere dei magistrati. Non per offendere la magistratura ma per esaltare il suo ruolo e garantire i cittadini. Il concorso estero non è una priorità in questo momento. Ora proseguiamo con la lotta alla mafia rafforzando anche le forze di polizia". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a Sky tg24.



