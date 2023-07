Meloni, con sentenza Cassazione processi a rischio, serve dl

"Un omicidio commesso avvalendosi di modalità mafiose o commesso al fine di agevolare un'associazione criminale non sarebbe un delitto di criminalità organizzata, secondo la Cassazione". Lo afferma la premier Giorgia Meloni parlando in Cdm in rifermento ad una sentenza della Corte.

"Appare evidente come questa decisione si presti a produrre effetti dirompenti su processi in corso per reati gravissimi".

Da qui la decisione del governo di una norma di interpretazione autentica, "L'intenzione, d'intesa col Ministro della Giustizia, è di inserire questa norma in un decreto legge di prossima approvazione", ha poi annunciato.



