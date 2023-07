"Le riforme non si fanno contro la magistratura né contro qualsiasi altro cittadino, le si fanno per gli italiani. Poi ritengo che in un argomento delicato com'è la riforma della magistratura un confronto con la stessa sia indispensabile". L'ha detto il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, rispondendo a una domanda sulla riforma della giustizia e le polemiche degli ultimi giorni, a margine della presentazione di un convegno sulla mafia.



