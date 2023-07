"Qualcuno ha notizie della Giorgia Meloni che prometteva il taglio delle accise sulla benzina? Forse è troppo impegnata a fare la guerra ai magistrati per difendere la sua cricca di amici di partito, da Santanchè a Delmastro. Per il Governo il carovita può attendere, mettetevi in coda!". Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte pubblicando lo screenshot di una notizia sull'aumento del costo del carburante.



