Calenda, sarà un lungo processo di arrivi nel partito

"Credo che questo sarà un processo lungo di arrivi che si è messo in moto. Credo che nei prossimi mesi ce ne saranno altri. A noi è dispiaciuto sentir parlare di campagna acquisti, che non abbiamo mai fatto nella nostra vita, per noi è fondamentale che arrivino persone di qualità. Il fatto che le persone abbiano una chiara esperienza amministrativa". Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, al termine della conferenza stampa a Palazzo Madama in cui ha annunciato l'arrivo nel partito di Alessio D'Amato.

Incalzato sulla possibilità che alcuni arrivi provengano da Italia Viva, Calenda ha risposto: "Non dico niente finché le persone non arrivano. A me importa che arrivino persone che condividano la nostra idea di pragmatismo, che siano democratiche, europeiste e che si riconoscono nei valori della Costituzione.

"Ce ne sono in Italia Viva, nel Partito Democratico, nell'area popolare del centro-destra che sta scomparendo perché Forza Italia sta diventando sempre più subordinata a Giorgia Meloni", ha concluso.



