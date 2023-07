Calenda, la pace fiscale di Salvini è una balla

La proposta di Salvini sulla pace fiscale "è una balla". Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della conferenza stampa a Palazzo Madama in cui ha annunciato l'arrivo nel partito di Alessio D'Amato.

"Abbiamo appena approvato una delega fiscale in cui non c'è una pace fiscale - ha aggiunto -. È il modo di fare politica di Salvini, ovvero dire balle che poi non trovano riscontro nella realtà. E la presa in giro dei cittadini è una cosa insopportabile".

"Questo Paese ha cento miliardi di evasione fiscale - ha continuato Calenda -. Vanno recuperati per abbassare le tasse".





