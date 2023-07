Al via a Palazzo Chigi la nuova cabina di regia sul Pnrr

Ha preso il via la Cabina di Regia sul Pnrr, che si riunirà per due giorni a Palazzo Chigi per un confronto con parti sociali e imprese sull'informativa sulla Terza relazione semestrale sul Piano e sulla revisione, anche con riferimento alla modifica della quarta rata e all'inserimento del capitolo RepowerEu.

Alla riunione, presieduta dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, partecipano tutti i ministeri competenti, e la prima fase vede la presenza dei rappresentanti di Confindustria, Ance, Confedilizia, Abi e Ania. Alle ore 14 il tavolo proseguirà con Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Unisc e Copagri. Dalle 15 alle 16 è previsto il confronto con Federterziario, Confetra, Confeservizi, Confprofessioni e Assoprofessioni. Domani i lavori riprenderanno alle 10 con Confapi, Confimi, Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione. Alle 11 sono convocati Alleanza Cooperative, Unicoop, Confartigianato, Cna e Casartigiani. E alle 12 andrà in scena il tavolo con i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal e Usb.

Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, riferirà sul Pnrr al Parlamento il primo agosto. E' quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo che si è riunita a Palazzo Madama. L'audizione nasce da una richiesta del gruppo di Italia viva-Azione. Come ha chiarito poi il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, Fitto dovrebbe intervenire lo stesso giorno prima alla Camera e poi al Senato. Tecnicamente, sarà un'informativa riguardante le modifiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza già approvate, e una comunicazione con voto per le ulteriori modifiche che devono essere comunicate alla Commissione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA