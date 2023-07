Pillon a Murgia, avevi alternative ma hai scelto matrimonio

Fa discutere sui social un tweet con cui l'ex senatore della Lega Simone Pillon ha commentato l'annuncio di Michela Murgia di un matrimonio civile "in articulo mortis", in cui la scrittrice malata di tumore chiedeva di non ricevere auguri, "perché il rito che avremmo voluto ancora non esiste". "Michela Murgia ha deciso di sposarsi definendo il matrimonio 'patriarcale e limitato' - ha scritto Pillon su Twitter -. Michela, di alternative ne avevi molte, ma hai scelto il matrimonio. Forse perchè sai che è la forma più alta per riconoscere l'amore tra un uomo e una donna. Auguri, e guarisci presto!".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA