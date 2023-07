Bonaccini a M5s e Terzo Polo: "Proviamo a fare un'alleanza"

"Non prefiguriamo adesso quello che accadrà quando si voterà per le prossime politiche, però ci sono battaglie che, se ritenute giuste, vanno fatte per dire al Paese che l'alternativa può cominciare qui ed ora. So che da soli non bastiamo, lo sappiamo, ma agli amici dei Cinque Stelle e del Terzo polo va ricordato che se pensano di essere alternativi alla destra senza il Partito democratico non andranno nemmeno loro da nessuna parte". Lo ha detto il presidente dem Stefano Bonaccini, alla due giorni organizzata dal Pd a Napoli sul tema dell'autonomia differenziata.

"A forza di sconfitte su sconfitte - ha aggiunto - i vostri elettori un domani ve ne chiederebbero conto. Su questo proviamo a fare un'alleanza che sia sui temi e sulle cose che contano".

"Abbiamo bisogno di lavorare uniti in un partito plurale, che vivaddio proprio perché è plurale può ambire a diventare il primo partito del Paese nei prossimi anni", ha detto ancora Bonaccini dal palco di Napoli.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA