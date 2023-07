Azione: Calenda presenterà i nuovi ingressi, probabile D'Amato

Azione convoca una conferenza stampa per lunedì 17 luglio. Nell'appuntamento, alle 10.30 alla sala Nassirya del Senato, il segretario Carlo Calenda annuncerà "nuovi ingressi nel partito", si legge in una nota. Azione ufficialmente non conferma né smentisce l'ipotesi che il consigliere regionale del Pd Alessio D'Amato, già assessore alla Sanità, possa passare nelle fila del partito. Ma nello stesso partito altre fonti assicuramo che l'ingresso è assai "probabile".

