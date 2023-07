E' stato fissato dal Mit per mercoledì 19 luglio al ministero delle infrastrutture e dei trasporti "un tavolo con le associazioni che rappresentano i taxi e il giorno dopo sarà il turno delle realtà che rappresentano gli Ncc". "Come già chiarito dal vicepremier e ministro Matteo Salvini - è scritto in una nota - saranno occasioni per fare il punto della situazione con l'obiettivo di migliorare il servizio".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA