Regionali: Fico, mai detto di volermi candidare in Campania

"I nomi sono la cosa più lontana da ogni pensiero, non solo mio ma di tutti quanti. Quando mi si chiede questa cosa che io non ho mai detto, cioè di volermi candidare alla Regione, rispondo che io rispetto il limite dei due mandati così come non mi sono ricandidato in Parlamento, nonostante avessimo preso il 43% a Napoli. Siamo il primo movimento politico della città e non solo, anche della provincia e della Campania". Lo dice l'esponente Cinquestelle Roberto Fico intervenendo all'appuntamento del Pd sull'autonomia differenziata in corso a Napoli.

"Oggi - ha aggiunto l'ex presidente della Camera - il laboratorio Napoli è il più importante che c'è in Italia sull'asse progressista. A Napoli si sta cercando di lavorare al meglio, in altri luoghi dove c'è stata la possibilità siamo andati insieme, al di là di come sono andate le elezioni. Però è giusto che si mantengano le proprie identità, la propria indipendenza sulle cose".

Di sicuro il futuro dei Cinquestelle in Campania non si incrocerà con quello di De Luca. "E' chiaro che noi siamo contro il terzo mandato, quindi..." chiude la cosa Fico.



