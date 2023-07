Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge rigassificatori all'esame dell'Aula della Camera. I deputati saranno però chiamati a votare a partire da lunedì.

Nel testo, durante l'esame in commissione, è confluito un altro decreto legge, quello che rinnova gli aiuti contro il caro bollette. Il dl è in prima lettura alla Camera ma deve essere convertito in legge entro la fine di luglio per evitare la decadenza delle norme.



