Silvestri, le nuove rivelazioni del Fatto incastrano Santanchè

"Le nuove rivelazioni del Fatto Quotidiano svelano che la ministra Santanché sapeva dell'avviso di garanzia già a marzo, e quindi che ha mentito al Parlamento.

Ora Meloni non nasconda la testa sotto la sabbia e pretenda le sue immediate dimissioni". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, sottolinenado come quanto riportato dal quotidiano "incastri" dunque la ministra. Il riferimento è ad un articolo del Fatto secondo il quale la ministra "era a conoscenza dell'informazione di garanzia per le indagini della Procura di Milano sulle vicende del gruppo Visibilia almeno sin dal 27 marzo".

"Non è accettabile - prosegue Silvestri - che una ministra della Repubblica menta spudoratamente ai rappresentanti dei cittadini e ai cittadini stessi. La gravità della sua condotta è ormai sotto gli occhi di tutti, così come le sue responsabilità politiche, morali ed etiche. Non ci sono altre soluzioni, Daniela Santanché non può più occupare il suo ruolo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA