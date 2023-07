Governo, ancora da adottare 221 decreti attuativi su 296

Restano da adottare 221 su 296 decreti attuativi dei provvedimenti legislativi dell'esecutivo.

Lo si evince dalla relazione sul monitoraggio del trimestre aprile-maggio-giugno pubblicato dal Dipartimento per il programma di governo, guidato dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, in cui si riepilogano complessivamente 32 decreti legge varati (un terzo dell'attività legislativa governativa) e si sottolinea la "volontà di rendere quanto più possibile 'autoapplicative' le norme deliberate".

Come si legge nel report, al 30 giugno sono stati smaltiti 75 dei 296 provvedimenti attuativi. Fra i 221 residui ce ne sono 65 il cui termine è scaduto. Per altri 37 non lo è ancora mentre 119 non hanno un termine prefissato. Il maggior numero (30) deve essere adottato dal ministero dell'Economia e da quello delle Infrastrutture. I provvedimenti legislativi varati dal governo Meloni, riferisce ancora la relazione, hanno previsto l'impiego di risorse finanziarie per un totale di euro 53,37 miliardi.

L'esecutivo, "si è impegnato nel redigere norme dettagliate e tali da limitare il ricorso a provvedimenti di secondo livello, in modo da rendere efficaci in breve tempo le disposizioni introdotte e immediatamente disponibili le risorse finanziarie".





