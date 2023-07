Meloni, Ucraina nella Nato quando ci saranno le condizioni

"Passi in avanti importanti per il futuro accesso dell'Ucraina nella Nato. È stato snellito il percorso di adesione, pur ribadendo che l'Ucraina entrerà nella Nato quando le condizioni lo permetteranno". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Vilnius.

"Il prossimo anno - ha quindi aggiunto la premier - ospiteremo il G7" e sarà "un'occasione nella quale intendiamo giocare un ruolo di primo piano anche sul tema della ricostruzione: considero lavorare sulla ricostruzione dell'Ucraina anche un modo per scommettere su un futuro di pace, libertà e benessere euroatlantico per questa nazione".



