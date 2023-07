Meloni, La Russa? Solidarizzo con la ragazza che denuncia

"Tendo a sodalizzare per natura con una ragazza che denuncia e non mi pongo il problema dei tempi".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni a margine del vertice Nato di Vilnius.

"Per quello che riguarda il caso di Leonardo La Russa - ha poi aggiunto -, comprendo da madre la sofferenza del presidente del Senato anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda".

Parlando più in generale, la premier ha ricordato che "come governo abbiamo approvato qualche settimana fa un ddl sulla violenza sulle donne: questo è da sempre il lavoro che parla per noi. Spero di aver chiarito il mio punto di vista su questa materia".



