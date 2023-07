Lo scontro tra il governo e i magistrati arriva al Csm. A quanto apprende l'ANSA, il gruppo dei togati progressisti di Area ha chiesto al Comitato di presidenza l'apertura di una pratica a tutela della gip di Roma Emanuela Attura che ha disposto l'imputazione coatta per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, nell'inchiesta relativa al caso Cospito. Si sollecita cioè un intervento formale del Csm per stigmatizzare l'attacco rivolto dal governo alla gip con la nota di fonti di Palazzo Chigi in cui si attribuiva a una parte della magistratura la volontà di schierarsi con l'opposizione.

