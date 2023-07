Ciriani, nessun muro con le toghe ma passaggi sospetti ci sono

"Non c'è nessuna intenzione di un muro contro muro con la magistratura. Ma poi qualche passaggio sospetto c'è come nel caso di Delmastro... Noi siamo garantisti verso tutti e anche con i nostri colleghi di maggioranza e quindi tutti sono innocenti fino a prova contraria e io difendo il loro diritto a difendersi". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenuto ad Agorà, su Rai 3.

Oltre a Delmastro, Ciriani ha guardato al caso Santanchè su cui, ha osservato, "c'è un accanimento forse perchè è un personaggio divisivo. Ma il suo diritto a difendersi - ha precisato - è sacrosanto". Così come lo è - ha detto rispondendo ad una domanda - "il mantenimento del suo ruolo di governo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA