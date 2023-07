Ciriani, fiduciosi che la terza rata del Pnrr sia in arrivo

"Siamo assolutamente fiduciosi che la terza rata sia in arrivo. Le modifiche di ieri sono propedeutiche anche all'arrivo della quarta rata. Da questo punto di vista l'Italia è il Paese più avanzato in Europa rispetto a tanti altri che sono più indietro". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ad Agorà, su Rai3 aggiungendo che comunque "non è stato facile ereditare il piano dai governi precedenti" e che è stato "necessario e utile cambiare qualcosa".



