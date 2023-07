Urso: 'Se i prezzi dei voli non scendono, interverremo'

Il ministero delle Imprese e del made in Italy è pronto a intervenire contro il caro-voli. "Le compagnie hanno i voli pieni, non si trova un posto , viaggiano al massimo dei ricavi, col carburante che costa il 30% in meno rispetto allo scorso anno e mi aumentano i prezzi del 40-42%? Li ho convocati, aspettiamo spiegazioni su questa crescita anomala dei prezzi ma, se le spiegazioni non sono convincenti e se i prezzi non si riducono a breve, interverremo, come è giusto che sia", ha detto il ministro Adolfo Urso a Sky Tg24 Economia.

