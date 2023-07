Schlein, intervenire su rendite e redditi da capitale

"Se dobbiamo abbassare le tasse sul lavoro e imprese, sicuramente c'è una parte su cui poter intervenire: sono i redditi da capitale e le rendite, dove le aliquote sono basse. Rendere il sistema equo è necessario per fornire i servizi pubblici fondamentali ai cittadini". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la conferenza stampa alla Camera sulla delega al governo per la riforma fiscale.

"Su successioni e donazioni non proponiamo nessuna nuova imposta. Ma l'imposizione bisogna renderla maggiormente progressiva", ha aggiunto il responsabile Economia del Pd Antonio Misiani.



