Via libera all'unanimità dall'Aula al Senato al ddl per l'istituzione del Museo della Shoah a Roma. I voti favorevoli sono stati 157. Presente in Aula il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il provvedimento passa all'esame della Camera. Un lungo appaluso ha accompagnato l'ok dell'assembea.



