Giorgetti: 'La carta anti inflazione potrà essere replicata'

L'esperimento della Carta Dedicata a te "spero che avrà successo e sicuramente potrà essere replicato". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, alla conferenza stampa di presentazione della card 'Dedicata a te', la carta di pagamento per gli acquisti alimentari di prima necessità. "Gli strumenti per contrastare l'inflazione sono diversi", non solo la politica monetaria, spiega il ministro sottolineando che "l'inflazione impatta più duramente sulle famiglie meno abbienti" e il governo ha deciso di intervenire sui due fattori dell'energia e dei beni alimentari.



"Il grosso cruccio in questo momento è la dinamica inflattiva dei prezzi alimentari che sono al di là delle nostre aspettative", afferma Giorgetti. "Noi pensiamo di finire sui prezzi al consumo intorno al +6% nel 2023 però sono tanti fattori che non dipendono da noi che vanno a incidere", aggiunge il ministro.



'Oggi c'e' un'iniziativa che riguarda particolarmente quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficolta' nell'acquisto dei generi di prima necessita', il famoso caro-carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare le famiglie e sara' disponibile presso gli uffici delle Poste italiane la carta Dedicata a te'. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla conferenza stampa di presentazione della carta.



L'intervento della Card 'Dedicata a Te', contro il caro carello "non è sommabile ad altri tipi di intervento e quelli con Reddito di cittadinanza. La cassa dello Stato non ha risorse infinite" e "dobbiamo cercare di dare una mano a tutti coloro che hanno bisogno, predisponendo misure calibrate". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, intervenendo alla presentazione della Card "Dedicata a te", per il sostegno alla spesa.



La carta Dedicata a te va a "sostenere le famiglie in difficoltà con un aiuto concreto e reale perché la carta poi si traduce in beni di prima necessità messi a disposizione dalle catene della distribuzione e ha un effetto moltiplicatore". Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, in conferenza stampa. "Da ministro vigilante sull'attività delll'Inps, l'istituto ha compiuto anche un'operazione che credo sia importantissima per dare la dimensione della solidarietà collettiva e della vicinanza a queste situazioni di difficoltà", aggiunge spiegando che "non è necessario fare richiesta per avere la carta ma è l'istituto che ha identificato le liste dei beneficiari".