Delega fiscale, altri ritocchi ma si punta all'ok entro l'estate

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sono circa 250 gli emendamenti segnalati che dovrebbero essere votati a Montecitorio tra oggi e domani sulla delega fiscale. Niente fiducia, dunque, anche se il provvedimento è di fatto blindato in questo passaggio e le proposte di modifica, tutte di opposizione dovrebbero essere tutte respinte. Il testo, passerà poi al Senato in seconda lettura dove dovrebbe subire dei ritocchi per tornare in terza lettura a Montecitorio. L'auspicio del governo è quello di chiudere entro la pausa estiva. Nei giorni scorsi il viceministro Maurizio Leo ha dato questa indicazione per poter poi predisporre i decreti delegati in autunno. (ANSA).