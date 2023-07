Tajani al vertice Nato, 'sostegno a chi è minacciato da Mosca'

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, sarà domani e dopodomani, 11 e 12 luglio 2023, a Vilnius (Lituania) insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro della Difesa Guido Crosetto per prendere parte al vertice dei capi di Stato e di governo dell'Alleanza Atlantica. Lo si legge in una nota della Farnesina.

"E' un incontro particolarmente opportuno, perché va nella direzione di un rafforzamento del nostro sostegno pratico ai partner maggiormente colpiti dalle minacce e dalle interferenze russe", ha commentato il vicepremier Tajani.

A proposito della guerra in Ucraina il ministro degli Affari Esteri ha aggiunto che "sta avendo ripercussioni globali in tutta la regione euro-atlantica, compreso il nostro fianco meridionale". Inoltre, spiega Tajani, "la stabilità politica ed economica del Nord Africa, del Medio Oriente e del Sahel è gravemente compromessa dalla crescente instabilità alimentare, dalla recrudescenza del terrorismo, dai flussi migratori irregolari, dall'impatto del cambiamento climatico e, ultimo ma non meno importante, dall'influenza negativa di potenze esterne".

Nella nota diffusa dalla Farnesina si ribadisce la centralità del vertice Nato di Vilnius, che "costituisce un momento importante di riaffermazione politica dell'unità alleata e di verifica dei progressi compiuti nell'attuazione degli impegni presi al vertice di Madrid del 2022". Il focus, in particolare, sarà fissato "sul rafforzamento della postura di deterrenza e difesa nel territorio alleato in conseguenza dell'aggressione russa contro l'Ucraina".

Durante la due giorni della Nato, il vicepremier Tajani prenderà parte alla riunione informale del Consiglio Atlantico dei ministri degli Esteri dell'Alleanza, presieduta dal vice segretario generale della Nato Mircea Geoana, e a cui prenderanno parte anche i ministri di Bosnia-Erzegovina, Georgia e Moldova, e l'Alto Rappresentante dell'Unione europea per la Politica Estera e di Sicurezza Josep Borrell.

L'incontro dei ministri degli Esteri, spiega la nota, "servirà anzitutto a ribadire il continuo sostegno dell'Italia a questi Paesi e a illustrare le ripercussioni della guerra russa contro l'Ucraina sulla loro sicurezza e stabilità" e "permetterà anche di fare il punto sull'attuazione del sostegno pratico concordato al vertice di Madrid, e di discutere dei prossimi passi operativi". (ANSA).