Renzi, Meloni butti giù le tasse anziché parlare di complotti

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Ieri il direttore de "La Stampa" ha scritto che per la Meloni il problema sono le tasse, non la pitonessa (soprannome della Santanché). Questa destra perderà se non saprà ridurre le tasse, gestire l'immigrazione, essere credibile in Europa. Non per qualche complotto vero o presunto che sia. Buttate giù le tasse, se vi riesce". Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella e-news ai militanti. (ANSA).