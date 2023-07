I media Usa: "Biden viola il protocollo e tocca re Carlo sul braccio"

I media americani, soprattutto i tabloid filorepubblicani, si sono sbizzariti a commentare l'immagine nella quale Joe Biden, arrivato a Windsor Castle per il suo incontro con re Carlo, afferra il braccio del sovrano e gli appoggia una mano sulla schiena.

Un gesto banale e molto comune per il presidente americano che è solito essere abbastanza affettuoso con i suoi interlocutori ma che, mettono in evidenza i media, viola il protocollo della corona britannica.

Per il New York Post, invece, il gesto non sarebbe stato volontario bensì l'ennesima dimostrazione della fragilità fisica del commander-in-chief 80enne che "per non cadere" si sarebbe aggrappato a Carlo III.