Funerali di Stato di Forlani. Tajani: 'Grande protagonista'

Il feretro di Arnaldo Forlani ha lasciato la basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma salutato da un lungo applauso. Si concludono così i funerali di Stato dell'ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana, celebrati da monsignor Vincenzo Paglia. Nel primo dei banchi riservati alle autorità, hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la vicepresidente della Corte Costituzionale Daria De Petris, il senatore Pier Ferdinando Casini in rappresentanza del Senato della Repubblica, la ministra Anna Maria Bernini in rappresentanza del governo. Nel corso della cerimonia, su un lato della basilica, un anziano militante ha tenuto in alto un bandiera bianca con lo scudo crociato rosso e la scritta "libertas", storico simbolo del partito

"Un grande protagonista della politica italiana". Con queste parole il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto rendere omaggio a Arnaldo Forlani, originario della Marche, durante una conferenza stampa ad Ancona nell'ambito della trilaterale Italia-Slovenia-Croazia. "Ho avuto la fortuna di conoscerlo da giornalista e di frequentarlo da politico, credo sia giusto rendergli omaggio, come ministro e come parlamentare, per ciò che fa fatto per il nostro paese e per la sua regione", ha sottolineato Tajani nel ricordo del leader della Dc recentemente scomparso.