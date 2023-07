Alcuni manifestanti contestano Santanchè sul turismo

Una ventina di lavoratori del turismo iscritti al sindacato di base Usb sta manifestando, con cartelli,striscioni e megafono, nei pressi del parco di Marina di Pietrasanta dove sta intervenendo, alla Versiliana, la ministra Danielà Santanchè. I manifestanti sono controllati a vista dalle forze dell'ordine.

Santanche': 'Non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia, ve lo avrei detto'

- "Quando sento parlare di overtourism penso che non c'è troppo turismo ma forse non siamo capaci di organizzare, meglio reoglamentare, il turismo". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanché intervenendo all'inaugurazione del 44/o Versiliana Festival a Marina di Pietrasanta (Lucca).

Per quanto riguarda il turismo "sono molto contraria al numero chiuso, non è questo che una nazione come la nostra deve fare. L'Italia deve guardare all'organizzazione. Organizzazione, ad esempio, è arrivare e non trovare la fila di chilometri per un taxi" ha aggiunto.