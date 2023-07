Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi: 'Non sapevo del testamento del 2006'

Veronica Lario non era a conoscenza del testamento redatto da Silvio Berlusconi nell'ottobre 2006 e non ne ha saputo niente 'fino a due giorni fa'. Lo fa sapere l'ex moglie del fondatore di Fininvest, sottolineando che non è dovuto quindi al testamento l'annuncio del divorzio nel 2009.

'Smentisco categoricamente quanto affermato da Repubblica di oggi che ipotizza una correlazione fra la volontà testamentaria di Silvio Berlusconi dell'ottobre 2006 e la lettera con la quale nel maggio del 2009 presi le distanze dai comportamenti del mio ex marito. Non ero assolutamente a conoscenza allora del testamento olografo registrato dal notaio Arrigo Roveda nell'ottobre 2006, cosi come non ne ero a conoscenza fino a due giorni fa', afferma Lario.

'Le ragioni del divorzio non sono mai state legate a presunte volontà testamentarie di cui - conclude - ribadisco sono venuta a conoscenza in queste ore attraverso la lettura dei giornali'.

