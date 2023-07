È morto Arnaldo Forlani, ex premier e segretario Dc

È morto l'ex leader democristiano Arnaldo Forlani. Avrebbe compiuto 98 anni l'8 dicembre prossimo. L'ex segretario democristiano si è spento serenamente a casa sua, a Roma.

Forlani sfiorò anche il Quirinale nel '92. Nel corso del quinto e sesto scrutinio, mancò l'elezione per 39 e 29 voti.

Casini, profondamente commosso per la scomparsa

"Sono profondamente commosso per la scomparsa di Arnaldo Forlani, il Segretario della DC di cui mi onoro di essere stato collaboratore. Ha servito la politica e non se ne è mai servito. Ha avuto grandi soddisfazioni nella sua vita pubblica e altrettante amarezze. Ha affrontato il tutto con una profonda fede cristiana e con una grande umanità. Nei prossimi giorni ci sarà tempo per riflettere sul suo lavoro politico: europeista, atlantista ha sempre difeso con forza la collaborazione tra DC e socialisti. È forse l'ultimo dei grandi protagonisti della Democrazia Cristiana della Prima Repubblica, a cui dobbiamo dire grazie e addio". Lo dice Pier Ferdinando Casini.