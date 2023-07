Al Senato circa 600 emendamenti presentati al ddl Autonomia

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Sono poco meno di 600 gli emendamenti presentati dai diversi gruppi parlamentari al disegno di legge del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Il testo sulla cosiddetta Autonomia differenziata reca le "disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione". La scadenza per la presentazione degli emendamenti era fissata alle 14 di oggi. (ANSA).