Ufficializzata nomina dell'avvocato di Lula a Corte suprema

(ANSA) - BRASILIA, 05 LUG - L'avvocato Cristiano Zanin, ex difensore del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva nell'inchiesta 'Lava Jato' (Autolavaggio, la Mani Pulite verdeoro), è stato ufficialmente nominato nuovo giudice della Corte suprema (Stf). La Gazzetta ufficiale federale ha pubblicato oggi il nome di Zanin come membro della Stf, in sostituzione di Ricardo Lewandowski, che è nel frattempo andato in pensione. Il neo giudice entrerà in carica il 3 agosto.

Zanin ha 47 anni e potrà restare nella massima Corte del Paese fino al 2052, quando raggiungerà l'età pensionabile obbligatoria.

Il nome dell'avvocato è stato approvato con 38 voti a favore e 14 contrari dalla plenaria del Senato, il 21 giugno, dopo un'udienza di otto ore alla commissione Costituzione e Giustizia.

Uno dei senatori che ha interrogato Zanin è stato l'ex giudice della 'Lava Jato', Sergio Moro, autore della sentenza di condanna per corruzione contro Lula, in seguito annullata dalla Stf. (ANSA).