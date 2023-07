Santanchè, sul mio onore non ho ricevuto avvisi di garanzia

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che anzi per escluderlo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato.

"Ho preferito non fare pesare al governo le conseguenze di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti", ha aggiunto Santanchè. (ANSA).